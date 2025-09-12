Cum s-a întâmplat totul?

Conform poliției, prima altercație a avut loc dimineața într-un apartament din oraș, unde între cei trei membri ai familiei a izbucnit o ceartă care s-a soldat cu agresiuni fizice. Femeia a sunat la poliție, iar întreaga familie a fost dusă la secție pentru audieri. Inițial, victimele au refuzat să depună plângere, întorcându-se acasă.

Peste câteva ore, conflictul a continuat, iar preotul i-ar fi lovit din nou pe cei doi, arată un site de știri. De această dată, polițiștii au deschis dosar penal pentru violență în familie, iar bărbatul a primit interdicția de a se apropia de familie pentru următoarele cinci zile.

Reacția Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

Conducerea Mitropoliei a anunțat că a demarat o anchetă internă și că preotul a fost oprit temporar de la slujire, până la finalizarea investigațiilor. Potrivit reprezentanților Mitropoliei, bărbatul era divorțat de soția anterioară și superiorii săi nu erau informați despre relația actuală.

Preotul este cunoscut și pentru implicarea sa în activități non-profit, organizând tabere pentru copii defavorizați și oferind mese calde vârstnicilor din comunitate. Până în prezent, acesta nu a putut fi contactat pentru declarații.