Președintele Recep Tayyip Erdogan a fost surprins într-o ipostază halucinantă, exact în ultima zi a campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale.

În timpul unui interviu pentru televiziunea A HBR, Erdogan a fost surprins în timp ce i se închideau ochii de somn. În timp ce moderatoarea îi adresa întrebarea..., președintele Turciei a adormit.

Erdogan fell asleep during the interview.



Turkish President Recep Tayyip Erdogan fell asleep briefly during a live television interview. pic.twitter.com/RQIiSO2Sm9