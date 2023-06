Imaginea dintribuită de Associated Press pare să arate o mașină albă al cărei plafon tăiat dezvăluie butoaie mari în interior, dintre care unul pare să aibă o mină de teren ataşată de capotă. Un cablu pleacă de la butoi spre partea fluviului controlată de forţele ruseşti. Un cablu pare să fie tras de la butoi spre malul râului ocupat de forțele ruse, relatează The Guardian.

Un oficial al forțelor speciale ucrainene a declarat pentru Associated Press că el crede că mașina se află acolo pentru a opri orice avans ucrainean spre baraj și pentru a amplifica o explozie planificată, care ar fi avut loc în apropiere de sala mașinilor.

New image emerges showing car apparently full of explosives atop Kakhovka dam days before an explosion ripped open the structure and flooded much of Kherson region of Ukraine. https://t.co/B2a7tOdlQY pic.twitter.com/C7ag13rTl1