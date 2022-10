Președintele rus a făcut această declarație la doar câteva ore după ce podul care leagă Rusia de Peninsula Crimeea, a fost parțial distrus în urma unei explozii.

"Agricultura, un sector cheie al economiei ruse, dă rezultate convingătoare și puternice de la an la an. Astfel, anul acesta ne așteptăm la o recoltă record de cereale – aproximativ 150 de milioane de tone, inclusiv aproximativ 100 de milioane de tone de grâu. Aceste cifre păreau greu de atins doar recent. Indicatorii pentru alte culturi, cum ar fi sfecla de zahăr, boabele de soia și floarea soarelui, sunt de asemenea buni. Producția de animale este, de asemenea, în creștere. Asigurăm pe deplin cererea internă de produse de bază, esențiale și asigurăm securitate alimentară de încredere. În plus, ne dezvoltăm potențialul de export și – aș dori să subliniez acest lucru – suntem gata să ne aducem contribuția la depășirea provocărilor alimentare globale și să oferim asistența necesară celor mai sărace națiuni în curs de dezvoltare", a afirmat liderul de la Kremlin.