Demonstrația de forță a Rusiei și declarațiile lui Vladimir Putin cresc îngrijorările la nivel mondial.

Vladimir Putin a dezvăluit întregii lumi arsenalul nuclear al Rusiei, într-un context tot mai tensionat, cu amenințări zilnice din partea propagandei de la Kremlin.

Exercițiile militare de miercuri vin dupa ce, recent, președintele Rusiei a avertizat că va folosi întregul arsenal pentru a-şi apăra integritatea teritorială. Și a inclus aici și cele 4 teritorii ucrainene, Lugansk, Donetk, Herson și Zaporojie, anexate ilegal în urma referendumurilor criticate de întreaga comunitate internațională.

La exerciții au participat inclusiv bombardiere strategice, submarine și instalații mobile care lansează rachete nucleare intercontinentale. Ministrul apărării Serghei Șoigu i-a dat raportul lui Vladimir Putin numindu-l „tovarășe comandant suprem”.

„Bună ziua, tovarășe comandant! Vă rog! Am lansat rachete intercontinentale Yars, rachete balistice şi de croazieră de pe submarinul atomic Tula”, declară ministrul rus al Apărării - Serghei Șoigu.

Vladimir Putin watches Russian nuclear test after preparing for 'enemy attack'

The defence ministry in Moscow claimed the exercises were being undertaken to prepare for a possible enemy attack on Russia as the country's military tested their nuclear weapons. pic.twitter.com/CYGaG7Dl9A — Yasmina (@yasminalombaert) October 26, 2022

A fost simulată și lansarea de rachete balistice Sineva din Marea Barents, din nordul părţii europene a Rusiei, către poligonul Kura din peninsula Kamceatka, care se învecinează cu Oceanul Pacific.

#Sineva ballistic missile launched by the nuclear ballistic submarine (SSBN) ‘Tula’ (Northern Fleet) in strategic deterrence forces exercises.#Russia pic.twitter.com/QFLn9dcOP4 — RAVI CHAND (@Sravichand) October 26, 2022

Forţele strategice ruse sunt concepute pentru a răspunde la mai multe tipuri de ameninţări, inclusiv în caz de război nuclear. Ele sunt echipate cu rachete intercontinentale, bombardiere strategice cu rază lungă de acţiune, submarine, nave de suprafaţă şi aviaţie navală.

The Armed Forces of Russia are having a command and control training. They will train to deliver a massive nuclear strike by strategic offensive forces in response to an enemy’s nuclear strike.

Tu-95MS strategic bombers involved in strategic deterrence forces exercises pic.twitter.com/xB9Xw7cWxC — sonja van den ende (@SonjaEnde) October 26, 2022

Liderul de la Kremlin a avertizat, recent, că Rusia îşi va folosi întregul arsenal pentru a-şi apăra integritatea teritorială, inclusiv cele patru regiuni ucrainene anexate recent. El a mai afirmat că riscurile de conflict mondial sunt ridicate și că securitatea ar trebui sporită la obiectivele de infrastructură cheie, în cadrul unei reuniuni cu şefii serviciilor de informaţii din mai multe foste republici sovietice. Exercițiul era planificat cu mult timp înainte și Statele Unite au fost informate în prealabil.