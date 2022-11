„Avem nevoie de noi modele în care să putem aduce tineri şi bătrâni în dialog şi să exersăm convingerea că trebuie să fim prezenţi şi pentru ceilalţi”, a spus Steinmeier pentru postul de stat ARD.



Propunerea a fost determinată de îngrijorarea sa că societatea are nevoie de un sentiment reînnoit al coeziunii, a explicat preşedintele german.



„Rămân la convingerea mea: va fi dificil dacă nu ne creăm oportunităţi de a practica simţul comunităţii”, a spus el.



În ceea ce priveşte criticile din partea tinerilor, el a subliniat: „În mod deliberat nu am propus-o doar tinerilor”.



În opinia lui Steinmeier, nu este obligatoriu nici ca perioada de serviciu să fie de un an. Singurul lucru care este important ca „toţi să facă o dată în viaţă lor ceva pentru alţi oameni care le sunt străini”.



Acest lucru se aplică şi persoanelor în vârstă, a spus preşedintele, adăugând că este deschis la sugestii alternative.