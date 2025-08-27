Supraviețuire dincolo de limite

Potrivit relatărilor preluate de publicația ucraineană Suspilne și confirmate de Kyiv Independent, soldatul a fost capturat în apropiere de orașul Pokrovsk, în timp ce încerca să își ajute colegii de luptă. Trupele ruse i-au tăiat gâtul și, crezând că este mort, l-au aruncat într-o groapă cu ceilalți prizonieri executați.

În mod incredibil, Vladislav a supraviețuit. Grav rănit și pierzând masiv sânge, acesta a reușit să iasă din groapă și a petrecut cinci zile târându-se până a ajuns pe teritoriul controlat de armata ucraineană. Pe 17 august, a fost internat în stare critică la un spital din regiunea Dnipropetrovsk.

Un caz medical fără precedent

Medicii care l-au preluat au declarat că este pentru prima dată, în peste un deceniu de război, când se confruntă cu un astfel de caz. „Când cineva suferă o tăietură la gât și pierde atât de mult sânge, șansele de supraviețuire sunt minime”, a explicat Serhii Rizhenko, medicul-șef al spitalului. „Ceea ce l-a salvat a fost forța de voință și convingerea că va reuși să trăiască.”

Soldatul a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe și, deși momentan nu poate vorbi, și-a notat experiența într-un jurnal.

Atrocități asupra prizonierilor

Mărturiile lui Vladislav confirmă relatări anterioare despre tratamentele inumane aplicate soldaților ucraineni capturați. El susține că mulți dintre camarazii săi au fost mutilați în mod barbar înainte de a fi executați – le-au fost scoși ochii, tăiate buzele, urechile, nasul și organele genitale.

Vladislav a fost ultimul dintre cei opt prizonieri aruncați de vii într-o groapă. Doar el a reușit să se salveze.

Acest caz se adaugă unei liste tot mai lungi de atrocități documentate de autoritățile ucrainene. Procurorul general al Ucrainei a declarat recent că au fost identificate cel puțin 273 de execuții ale prizonierilor de război ucraineni, fapte considerate crime de război conform Convențiilor de la Geneva.