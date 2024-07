Ministrul-șef al statului, Yogi Adityanath, a dispus imediat deschiderea unei anchete pentru a elucida circumstanțele tragediei, relatează Reuters. Astfel de incidente tragice sunt, din păcate, frecvente în India în timpul marilor evenimente religioase, unde aglomerațiile uriașe pot duce la situații periculoase, informează Xinhua, citată de Agerpres.

Incidente similare au marcat trecutul recent al Indiei. În 2016, cel puțin 112 persoane și-au pierdut viața după o explozie provocată de artificii într-un templu unde se celebra Anul Nou hindus.

În 2013, o busculadă în apropierea unui templu din Madhya Pradesh a dus la moartea a 115 credincioși. Aproape 400.000 de persoane erau adunate în zonă când a circulat zvonul că un pod ar putea ceda, declanșând panica și haosul.

Un alt incident grav a avut loc în 2008, când cel puțin 224 de pelerini au murit și peste 400 au fost răniți într-o busculadă similară la un templu din orașul Jodhpur, situat în nordul țării.

Autoritățile din India sunt adesea criticate pentru lipsa de măsuri adecvate de securitate și gestionare a mulțimilor la evenimentele religioase de mare amploare. Experții subliniază necesitatea unor măsuri stricte de organizare și control al mulțimilor pentru a preveni astfel de tragedii pe viitor.

Shocked and saddened to hear of the unfolding tragedy at a satsang in Hathras. 122 devotees dead, many more seriously injured. My sincere condolences. Terrible news. pic.twitter.com/TX2R6IWvJ0