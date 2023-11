Papa Francisc: Războiul din Ţara Sfântă mă înspăimântă. E nevoie de soluția celor 2 state și un statut special pentru Ierusalim

Papa Francisc a declarat că este nevoie de o soluţie cu două state pentru Israel şi Palestina pentru a pune capăt războaielor precum cel actual şi a cerut un statut special pentru Ierusalim, informează Reuters, potrivit agerpres.ro.

"Războiul din Ţara Sfântă mă înspăimântă. Cum vor termina aceste popoare această poveste? O escaladare ar însemna sfârşitul atâtor lucruri şi atâtor vieţi", a declarat Papa Francisc.

Suveranul Pontif a atras atenția că există posibilitatea unei escaladări regionale în conflictul început când teroriștii Hamas au intrat în Israel, unde au ucis peste 1.400 de israelieni și au luat peste 230 de ostatici. Papa Francisc a adăugat însă că „speră în înțelepciunea omului” pentru ca așa ceva să nu aibă loc. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat canalului de ştiri TG1 al televiziunii de stat italiene RAI, potrivit agerpres.ro.

Suveranul Pontif a amintit de soluția celor două state, pentru Israel și Palestina, și a precizat că pentru Ierusalim ar trebui un statut special.

„Acestea sunt două popoare care trebuie să trăiască împreună. Cu acea soluţie înţeleaptă, două state. Acordurile de la Oslo, două state bine definite şi Ierusalimul cu un statut special”, a explicat Papa Francisc în același interviu.

Papa Francisc, care a cerut coridoare umanitare pentru a-i ajuta pe locuitorii din Gaza şi o încetare a focului, a spus că vorbeşte la telefon în fiecare zi cu preoţii şi călugăriţele care conduc o parohie din Gaza ce adăposteşte aproximativ 560 de persoane, majoritatea creştini, dar şi unii musulmani:„Deocamdată, slavă Domnului, forţele israeliene respectă acea parohie".

Soluția celor două state datează de la începutul anilor 90 când au avut loc primele încercări de a se ajunge la înțelegeri clare între partenerii regionali. În 1993, prim-ministrul israelian Yitzhak Rabin şi liderul Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, şi-au strâns mâna la încheierea Acordurilor de la Oslo care stabilesc autonomie palestiniană limitată. Preşedintele SUA din acea perioadă, Bill Clinton, prim-ministrul israelian Ehud Barak şi Arafat au participat la summitul de la Camp David din 2000, însă nu au reuşit să ajungă la un acord de pace final, notează Reuters, potrivit agerpres.ro.

Ulterior, Israelul a capturat Ierusalimul de Est arab în 1967, iar în 1980 a declarat întregul oraş "capitală unită şi eternă" a sa. Palestinienii văd partea de est a oraşului drept capitală unui eventual viitor stat. Israelul a respins în mod constant sugestiile potrivit cărora oraşul, care este sacru pentru creştini, musulmani şi evrei, ar putea avea un statut special sau internaţional.

Papa Francisc: Antisemitismul rămâne, rămâne ascuns. Ce văd nu îmi place

Papa Francisc a vorbit și despre antisemitism și a mărturisit că este îngrijorat de creșterea acestei percepții despre evrei.

Antisemitismul „rămâne, din păcate, ascuns. Poți vedea, de exemplu, în tinerii de aici și de acolo care fac ceva. Este adevărat că în acest caz este foarte grav, dar întotdeauna există ceva antisemit. Și nu este niciodată îndeajuns să vezi că Holocaustul din al Doilea Război Mondial, cu cei șase milioane de oameni uciși, persecutați, înrobiți, nu a trecut. Din păcate, nu a trecut. Nu știu cum să explic și nu am nicio explicație, este un fapt, îl văd și nu-mi place”, a declarat Papa Francisc, potrivit VaticanNews.va.

Războiul dintre Israel şi Hamas, a mai declarat el, nu ar trebui să-i facă pe oameni să uite de alte conflicte, precum cele din Ucraina, Siria, Yemen şi Myanmar.

Papa Francisc: Nu există învingători reali în niciun război. Prețul plătit este întotdeauna o înfrângere

Nu există învingători reali în niciun război, a spus joi Papa Francisc în timpul unei vizite la un cimitir militar din Roma, făcând referire la conflictele din Orientul Mijlociu şi din Ucraina, au consemnat ANSA şi Reuters, potrivit agerpres.ro.



"Războaiele sunt întotdeauna o înfrângere, întotdeauna. Nu există victorie totală. O parte o învinge pe cealaltă, dar preţul plătit este întotdeauna o înfrângere", a spus Papa, într-o slujbă oficiată la cimitir de ziua catolică a morţilor, la care au asistat ambasadori din mai multe ţări ale Commonwealth-ului britanic.



Cimitirul, situat într-o zonă a Romei unde s-au desfăşurat lupte de stradă în cel de Al Doilea Război Mondial, găzduieşte rămăşiţele pământeşti a circa 425 de soldaţi din Regatul Unit şi fostele colonii care au murit în timp ce luptau în Italia.



Papa Francisc a evocat tragedia războiului.



"Când am intrat, mă uitam la vârstele celor căzuţi, majoritatea între 20 şi 30 de ani. Vieţi fărâmate, vieţi fără viitor, aici", a mărturisit suveranul pontif. "M-am gândit la părinţii, la mamele care au primit acea scrisoare: \" Stimată doamnă, am onoarea să vă anunţ că fiul dumneavoastră este un erou \". \" Da, un erou, dar mi-a fost luat \". Atâtea lacrimi în aceste vieţi fărâmate".



"Acelaşi lucru se întâmplă şi astăzi. Atâţia oameni, tineri şi nu aşa tineri, în războaiele din lume, chiar şi cele mai apropiate de noi, în Europa şi mai departe... atâţia morţi", a mai spus Papa Francisc.



Papa în vârstă de 86 de ani a folosit un scaun cu rotile pentru a se deplasa pe aleile cimitirului, sub ploaia intermitentă, dar în timpul slujbei a stat în picioare mai mult decât în ultimul an, semn că problema sa la genunchi s-a mai ameliorat.