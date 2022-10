Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a recunoscut Rusia ca fiind stat terorist. Rezoluția adoptată joi cu majoritate de voturi poartă titlul: “Escaladarea continuă în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”.

Rezoluția mai cere statelor să furnizeze Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană și numește prezența Rusiei în Consiliul de Securitate al ONU ca fiind ilegală. Rezoluția cere și crearea unui tribunal internațional.

În cadrul ședinței plenare a vorbit și președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a declarat că Europa “poate juca un rol istoric în crearea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Haideți să o facem! Aceasta va fi cel mai bun mod de a proteja principiile legislației internaționale”.

@ZelenskyyUa in #PACE: Ukraine wakes up every morning with 2 questions - what else has become a target of Russia's terror during the previous night and where else our forces were able to prevail over the terrorists?#PACEAutumn2022 pic.twitter.com/fTTrXbCA7o