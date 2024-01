Poliţia de frontieră a precizat că a nimerit-o pe fetiţă după ce a deschis focul asupra unui cuplu aflat într-o maşină care a intrat în doi israelieni. Incidentul s-a petrecut la un punct de trecere în Cisiordania ocupată, chiar lângă Ierusalim, potrivit Reuters.

Police say a Palestinian child was mistakenly killed by officers during a car-ramming attack at a checkpoint in East Jerusalem.



According to police, a car with a Palestinian man and woman arrived at the checkpoint near the West Bank town of Biddu and accelerated into a Border… pic.twitter.com/euimmfxSIg