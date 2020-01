O cunoscută actriță a încetat din viață. A jucat în cele mai importante seriale americane

"Sunt trist să aflu de dispariţia vechii mele prietene Marsha Kramer, care a murit ieri la vârsta de 74 de ani", a scris vineri pe Twitter Jeff Greenberg. "A fost atât de încântătoare când am filmat de-a lungul celor şapte ani, în cele 14 episoade în care a jucat-o pe Margaret", scrie news.ro.

Marsha Kramer a jucat şi în anii 1990 un rol în sitcomul "Frasier", urmarea serialului cult "Cheers". Ea a mai apărut în "NCIS", "Dr. Ken", "Eagleheart", "Days of Our Lives", "Out of Order" şi "Malcolm in the Middle".