Potrivit anchetei, adolescenta ar fi fost oferită unei alte familii, în scopul unei căsătorii aranjate, alături de un tânăr de 21 de ani din Catalonia. În schimb, părinții fetei ar fi primit 5.000 de euro, cinci sticle de whisky și mai multe alimente de bază.

Fata neagă orice formă de abuz

Autoritățile spaniole au deschis dosarul în urma unor imagini apărute pe rețelele de socializare, care păreau să arate o nuntă neoficială între adolescentă și tânărul de 21 de ani. De asemenea, luna trecută, fata ar fi fost văzută cerșind în fața unui supermarket, fapt ce a atras atenția poliției.

În timpul audierilor, tânăra a negat însă că ar fi fost forțată să se căsătorească sau să cerșească. Ea le-a spus polițiștilor că a fost tratată bine, că nu a fost victimizată și că își dorește să se întoarcă alături de părinții ei. Ca urmare, dosarul a fost clasat temporar, iar autoritățile i-au permis să revină în familie.

Ancheta a început anul trecut

Investigația a fost inițiată în 2024, după ce Serviciile Sociale din Navarra au raportat dispariția fetei. În acel moment, existau indicii că adolescenta ar fi fost „vândută” în cadrul unei tranzacții tradiționale ilegale.

Cazul a revenit în atenția poliției în octombrie 2025, când fata a fost observată de un trecător cerșind în Catalonia. Bărbatul a alertat autoritățile, iar polițiștii au dus-o la secție. La scurt timp, la sediul poliției au apărut și membrii familiei care ar fi cumpărat-o, susținând că sunt rudele ei.

Deși circumstanțele cazului au ridicat semne serioase de întrebare, lipsa unei plângeri și declarațiile adolescentei au făcut ca procurorii să claseze ancheta. Totuși, surse apropiate investigației susțin că dosarul ar putea fi redeschis dacă vor apărea noi probe sau declarații care să indice o posibilă exploatare.