"Pe 12 martie, în jurul orei 13:00, ora Moscovei, în timp ce decola pentru un zbor programat, un avion de transport militar Il-76 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo. La bord erau opt membri ai echipajului și șapte pasageri", au informat aceștia.

Potrivit departamentului , cauza accidentului Il-76 a fost un incendiu la unul dintre motoare.

O comisie a Comandamentului Principal al Forțelor Aerospațiale Ruse a zburat pe aerodromul din Ivanovo pentru a stabili cauzele prăbușirii avionului.

The plane reportedly crashed due to a fire in one of the engines during takeoff. pic.twitter.com/KqCeFkZqk9