Întrerupere fără precedent la nivel aviatic în SUA. Toate zborurile au fost oprite la sol după ce au intervenit defecțiuni tehnice la sistemul informatic al Adminstrației Aeronautice.

Este vorba de o breșă majoră în sistemul NOTAM. Piloții companiilor aeriene comerciale folosesc acest sistem pentru informații în timp real despre pericole și restricții de zbor pentru rutele folosite.

2023-01-11: FAA #NOTAM system failed affecting flights across the USA. According to the FAA, it is in the process of being restored. Flight delays and disruptions are expected. #FAA @FAANews https://t.co/W5I208ITi8 pic.twitter.com/1k9jTIygYK