Aceștia cer condiții mai bune în sănătate și în educație. Totul a pornit de la un grup anonim format din membrii ai Generației Z care a organizat protestele pe rețelele sociale.

Haos total pe străzi! Protestatarii cer condiții mai bune

Peste 200 de membrii ai forțelor de securitate și 23 de manifestanți au fost răniți în urma protestelor din Maroc. Tinerii cer îmbunătățiri în sănătate, educație și eliminarea corupției din guvern. Aceștia au aruncat cu pietre în forțele de securitate și au dat foc mai multor mașini și bănci amplasate pe străzi. Imaginile postate pe rețelele sociale arată cum o mașină de poliție lovește intenționat un protestatar.

Grupul anonim de tineri care a organizat protestele s-a dezis de actele de vandalism. Mai mult decât atât, reprezentanții grupului au făcut un apel către protestatari să rămână pașnici și să evite orice fel de manifestări car pot să diminueze legitimitatea cererilor lor. În paralel, organizații din Maroc care se ocupă cu apărarea drepturilor omului au condamnat răspunsul forțelor guvernamentale la proteste.

„Au avut loc violențe sistemice împotriva unui grup de tineri care a demonstrat pașnic. Forțele de securitate au răspuns violent și au fost numeroase arestări. Condamnăm aceste proteste și le considerăm inacceptabile.”, a declarat Hakim Sikouk de la Asociația Marocană pentru Drepturile Omului.

Răscoala Generației Z din Maroc este ultima din șirul protestelor pornite de tineri, în mai multe state. Asemenea mișcări au avut loc și în Nepal, unde premierul și-a dat demisia, dar și în Madagascar, unde președintele a dizolvat guvernul.

