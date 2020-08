Fumatul interzis în spațiile publice în mai multe regiuni din Spania

După ce autorităţile din provincia Galicia au interzis fumatul în locurile publice de teamă că sporeşte riscul transmiterii coronavirusului, mai multe regiuni din Spania au copiat exemplul. Măsura vine în contextul in care Spania se confruntă, din nou, cu cea mai mare rată de infectare din vestul Europei. Numărul cazurilor zilnice a crescut de la mai puțin de 150, in iunie, pana la 1500, in august.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol