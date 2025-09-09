Conform Institutului de Geodinamică al Observatorului Național din Atena, cutremurul a avut magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter.

Epicentul cutremurului, care a avut loc la ora locală 00:30 (21:30 GMT), a fost localizat pe mare, la 45 km nord-est de capitala Greciei și la 4 km în largul stațiunii de coastă Nea Styra, în sud-vestul insulei Evia, a doua ca mărime din Grecia, potrivit aceleiași surse.

Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube, potrivit presei grecești.

Seisme majore recente în Grecia și impactul lor:

- Mai 2025 – Cutremur cu magnitudinea 6,1 în largul insulei Creta, resimțit până în Egipt și la Atena.

- Ianuarie – Februarie 2025 – Activitate seismică intensă în zona Santorini, cu mii de trepidații ce au determinat evacuarea mai multor locuitori.

- Octombrie 2020 – Cutremur major de 7,0 grade în apropiere de insula Samos (Marea Egee), soldat cu 2 victime în Grecia și peste 100 de morți în Izmir, Turcia.

Grecia este o zonă cu risc seismic ridicat, aflată la intersecția mai multor falii tectonice în sud-estul Mediteranei.