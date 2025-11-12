O crimă anunțată: femeile ceruseră ajutor înainte de tragedie

Gabriela Trandafir, în vârstă de 47 de ani, și fiica ei de 22 de ani trăiau de ani buni un coșmar alături de Montefusco. Potrivit anchetei, femeile au depus mai multe plângeri la autoritățile italiene, acuzându-l pe bărbat de violență domestică și amenințări cu moartea.

Cu toate acestea, plângerile lor nu au fost tratate cu seriozitate, deși Renata avertizase poliția că bărbatul deținea o armă în casă.

Pe 13 iunie 2022, temerile lor s-au adeverit: italianul a deschis focul asupra celor două, ucigându-le cu sânge rece în propria locuință din Castelfranco Emilia.

Martor al tragediei – fiul cel mic al Gabrielei

Scenele cumplite au avut loc sub privirile copilului cel mic al Gabrielei, care a asistat neputincios la uciderea mamei și surorii sale. Minorul a fost ulterior preluat de un vecin, care i-a oferit ajutor până la sosirea autorităților.

Montefusco a fost arestat imediat după comiterea faptelor, iar acum a primit cea mai aspră pedeapsă posibilă – detenție pe viață.

Autoritățile, acuzate de neglijență

Cazul a scos la iveală grave erori ale poliției locale. Un locotenent al Carabinierilor din Castelfranco Emilia este acum acuzat că a ignorat plângerile repetate ale victimelor.

O scrisoare scrisă de Gabriela, în care relata abuzurile la care ea și fiica ei erau supuse, a fost descoperită ulterior într-un sertar al fostului ofițer – la luni bune după crimă. Documentul a fost găsit de actualul șef al carabinierilor, Antonio Vavalle.

Procesul fostului locotenent este programat pentru 20 ianuarie, acesta urmând să fie judecat pentru refuz sau omisiune în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Apelul familiei: „Vrem dreptate pentru Gabriela și Renata”

Elena, sora Gabrielei, a declarat pentru presa italiană că speră ca procesul să ducă la o schimbare reală în modul în care sunt tratate cazurile de violență domestică.

„Cele două femei se aflau într-o situație de cod roșu. Sperăm ca tragedia lor să nu fie în zadar și să ajute alte femei care trec prin același calvar”, a spus aceasta, potrivit unui site de știri.

Condamnarea pe viață a lui Salvatore Montefusco este văzută ca un pas important spre dreptate, însă familia victimelor continuă să ceară răspunsuri despre nepăsarea instituțiilor care ar fi putut preveni tragedia.