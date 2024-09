Hezbollah a mai comunicat că a lovit un complex militar din Haifa și baza aeriană Ramat David, fiind primele atacuri asupra unor obiective aflate atât de adânc în teritoriul israelian de la începutul ostilităților. Gruparea șiită, susținută de Iran, a explicat că aceste atacuri sunt represalii pentru exploziile unor dispozitive de comunicații care au ucis zeci de luptători Hezbollah și au rănit mii de persoane în Liban.

Între timp, Israelul a lansat contraatacuri masive, lovind aproximativ 290 de ținte în sudul Libanului, conform forțelor sale armate. Printre obiectivele distruse se numără mii de lansatoare de rachete deținute de Hezbollah. Escaladarea conflictului vine la scurt timp după o lovitură aeriană israeliană care a vizat comandanți Hezbollah și care a dus la moartea a cel puțin 37 de persoane într-o suburbie a Beirutului. Hezbollah a confirmat că printre victime se numără liderul Ibrahim Aqil și comandantul Ahmed Wahbi.

Ca răspuns la aceste atacuri, Israelul a dispus închiderea școlilor și restricționarea adunărilor publice în mai multe zone din nordul țării, inclusiv pe înălțimile Golan. Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat majoritatea rachetelor lansate din Liban și Irak.

Premierul Benjamin Netanyahu și-a amânat plecarea la New York pentru Adunarea Generală a ONU, pe fondul intensificării conflictului cu Hezbollah. Inițial planificată pentru marți, plecarea a fost mutată pentru vineri, conform unui oficial israelian.

Într-un alt context, Israelul a închis pentru 45 de zile biroul Al Jazeera din Cisiordania, după un raid efectuat de forțele israeliene. Televiziunea, acuzată de „incitare și susținere a terorismului”, a prezentat imagini cu soldații intrând în redacția sa din Ramallah. Aceasta este a patra prelungire a interdicției impuse Al Jazeera pe teritoriul israelian.

BREAKING: Hezbollah is currently launching a large-scale barrage of rockets at northern Israel. Over 70 localities have been targeted.



Waiting for the Squad to condemn this attack—unless firing dozens of rockets at Israeli civilians at 1 a.m. counts as 'resistance.'