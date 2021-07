Chiar în mijlocul unei intersecții circulate din Washington DC, un grup de persoane a fost ținta unui atac armat dintr-o mașină care a trecut în viteză.

Oamenii legii au izolat zona pentru investigații.

Cei cinci răniți au fost duși la cele mai apropiate spitale. Medicii spun că viața lor nu este în pericol în urma împușcăturilor. Polițiștii au apelat și la populație să dea de urma atacatorilor, încă neidentificați.

🚨#Breaking >> 1 dead, 5 shot here on Martin Luther King Jr Ave, Southeast, per law enforcement directly familiar. Four blocks sealed off — efforting more info @WUSA9 pic.twitter.com/MeOp5Pzggn