Aparatul de antrenament al Forțelor Aeriene din Bangladesh s-a prăbușit, luni, peste campusul unei școli, provocând moartea a cel puțin o persoană și rănirea altora, potrivit Daily Mail.

Imaginele de televiziune au arătat foc și fum ieșind dintr-o clădire admiinistrativă și numeroași oameni adunați.

Biroul de relații publice al Armatei Bangladesh a confirmat într-o scurtă declarație că aeronava F-7 BGI doborâtă aparținea Forțelor Aeriene, în timp ce pompierii au confirmat că cel puțin o persoană a murit și alte patru au fost rănite.

Military training jet crashed into school campus in #dhaka Bangladesh, media reported

Bangladesh Air Force F-7 BJI aircraft hit Uttara\"s Milestone School & College campus today citing country\"s Inter Services Public Relations Directorate..Killed 1 person

