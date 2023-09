Gibson, originar din Indiana, Statele Unite, a primit pedeapsa capitală. Acesta îşi trăieşte ultimele zile. Bărbatul a fost condamnat la moarte după ce a ucis cu sânge rece trei femei. Se pare, însă, că numărul victimelor este mult mai mare, printre acestea fiind atât femei, cât şi bărbaţi. "Poliţiştii habar nu au câţi am ucis, de fapt. Motivul e simplu: nu le-am spus chiar tot ce am făcut...", a povestit criminalul, senin.

"Toată lumea crede că, dacă am ucis, am făcut-o pentru că aş fi avut o copilărie nefericită. Se gândesc că poate am fost abuzat. Se întreabă dacă nu cumva am fost, de mic, şi piroman... Ei bine, nimic din toate astea nu s-au întâmplat! Am avut o copilărie normală. Am crescut ca orice copil normal", a spus acesta, într-un interviu acordat din spatele gratiilor.

Prima sa victimă a fost o femeie de 44 de ani, Hodella. Când a fost întrebat de ce a ucis-o, Gibson a răspuns: "Aşa am simţit. Nu trebuia să am un motiv..."

Şocat de sinceritatea de care dădea dovadă, jurnalistul care i-a luat interviul a vrut să ştie dacă mai simţea în sufletul său vreo urmă de umanitate, de compasiune. "Nu cred că simt niciun fel de compasiune. Pur şi simplu nu m-au afectat. Pot să ucid şi, în secunda următoare, să merg la masă. Nu îmi pasă", i-a răspuns acesta.

"La început, eram puţin nervos... Eram destul de agitat. Apoi, după prima crimă... m-am obişnuit. A început să fie ceva aproape natural", a mai spus acesta.

Şi asta nu era totul. Bărbatul a mărturisit, cu aceeaşi seninătate, că printre victimele sale se aflau şi bărbaţi. "Pur şi simplu nu au găsit cadavrele. Aşa că nici eu n-am spus nimic despre ele...", a adăugat acesta.