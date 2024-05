Primul Paște la azil pentru Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu, care trăiește acum o viață mult mai modestă decât cea din trecut, când era cunoscut pentru extravaganță și lux, a vorbit deschis despre starea sa actuală. Despre Paște, el a spus că nu i-a lipsit nimic de pe masă și că a avut parte de vizite, deși Oana nu a fost printre ele.

„Nu am regrete, nu îmi pare rău de nimic în viață, nu am nicio supărare pe inima în acest moment. Anul acesta nu mi-a lipsit nimic de pe masa de Paște. Nu am fost singur în prima zi de Paște, am fost vizitat de mai multe persoane, dar nu aș vrea să vorbesc despre asta, să spun ce și cum. Oana (n.r.: fosta iubită a lui Columbeanu – Oana Cojocaru) nu a venit la mine, ne-am mai auzit la telefon, am fost și la un restaurant împreună…cam atâta”, a spus Irinel pentru Click.

Deși viața sa s-a schimbat radical, Columbeanu se declară fericit și împăcat cu situația sa actuală, afirmând că nu are regrete și că este mulțumit că îi sunt acoperite necesitățile de bază.

Irinel Columbeanu așteaptă cu nerăbdare să-și vadă fiica

În plus, fostul milionar a dezvăluit că fiica sa, Irinuca, urmează să vină în curând în România pentru a-l vizita. Este evident că acest lucru îl bucură enorm pe Columbeanu, care nu a mai văzut-o de câțiva ani.

„Cu fiica mea vorbesc destul de des. Recent m-am auzit cu ea și mi-a cerut o procură pentru că îi trebuie pe la ambasadă, pentru pașaport, să vină în România.

O să vină în țară pe 20 și ceva mai. Nu știu să îți zic data exactă. O aștept cu nerăbdare. Nu a mai venit în România din 2018, au trecut cinci ani de atunci”, a declarat Irinel Columbeanu, conform Click.ro.

Cu toate că viața sa a suferit transformări majore, Columbeanu pare să fie pregătit să facă față noilor începuturi și așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va revedea fiica și va putea petrece timp alături de ea în România.