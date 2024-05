Cântăreața, care și-a dedicat viața cântecului popular și tradițiilor românești, a dezvăluit că succesul său i-a adus nu doar recunoaștere și apreciere din partea publicului, ci și o situație financiară solidă. Maria Cârneci a reușit să-și construiască o avere considerabilă bazată pe muncă asiduă, pasiune pentru muzică și un talent incontestabil.

„Sunt bogată dacă ne referim la prieteni, neamuri. Din punct de vedere material nu cred ca găsești cântăreți bogați, adică depinde fiecare ce a făcut. Suntem undeva la un trai decent, adică nicio comparație cu ce are un artist aici și ce are unul afară, care poate iese la pensie cu 10 cântări, nu contează treaba asta.

Adică am o locuință frumoasă, am fost în stare, pentru băiatul meu și pentru nora mea, să le cumpăr o casă frumoasă. Nu am mașină. După ce s-a întâmplat cu soțul, eu am vândut mașina. Am carnet, dar nu am putut să o mai privesc pentru că o asociam cu el. Sunt bogată, într-adevăr. Eu am câștigat bani, e greu să faci o piesă două, trei, cinci, zece, un CD, dar să îți lași numele pe atătea piese, cu cele mai bune orchestre din România. Costume populare, farduri, cât de cât să fiu decent îmbrăcată, să fiu coafată, să fiu cât de cât un om la care cei care mă plătesc să mă duc să cânt sau să susțin un concert să le facă plăcere. Tot timpul sunt atentă la detalii, dacă nu sunt pregătită, nu mă duc. Deci nu sunt chiar atât de bogată, am cât să mă simt bine, atât”, a spus Maria Cârneci la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.