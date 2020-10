Oreste Teodorescu: Inginerii politice bizare în campanie

Molipsiți parcă de un soi de mania persecuției asociată cu mitomania politică, în plină campanie electorală, USR Plus etalează pretenții uriașe în construirea posibilului cabinet guvernamental, atât de sfidătoare și nesustenabile încât nu pot fi luate în seamă de nimeni care nu trăiește fenomenul sectar al oamenilor noi în politică, dar cu metehne vechi!

Cu un scor de aproximativ 7 procente obținute la locale, useriștii plusiști insistă ca un concurent fără voce, refuzat de juriu să cânte fals partitura ca ei vor sa dea premierul ca o condiție sine qua NON a intrării la guvernare alături de PNL, și îl vor pe Cioloș… da, da, același Dacian păpușărit de Dâncu și Dragnea timp de un an de zile cât a durat cabinetul zero, același premier care nu a vrut revenirea la Algerile în doua tururi la locale, a respins solicitarea interzicerii simbolurilor și ideilor comuniste din politica românească și a refuzat oferta de a conduce Partidul Național Liberal.

