Marinela Mititelu: Cui îi mai arde de școală în pandemie

Între timp, elevii, părinții și dascălii așteaptă și ei tabletele promise de guvern. Vreo 250.000 de tablete cumpărate cu bani din fondul de rezervă. Deocamdată, nu au primit nimic. Ca de obicei, legea există, dar nu se poate aplica pentru că, ce să vezi, și de această dată guvernul întârzie să dea așa-numitele norme metodologice. De ce Ministerul Educației întârzie? Bună întrebare. De altfel, nici licitația pentru achiziție nu e gata. De ce să ne mai mirăm? Când a fost ceva gata la timp în țara noastră?! Plus că s-ar rupe o tradiție a învățământului nostru… An de an ne-am obișnuit ca elevii să aștepte cu lunile clasicele manuale pe hârtie. Întotdeauna licitațiile nu au fost gata la timp pentru tipărirea lor înainte de luna septembrie. Păi dacă școala de stat nu a fost în stare, an de an, nici măcar manuale tipărite să le asigure elevilor la timp, cum să ne imaginăm că le va pune pe bănci, în prima zi de școală, promisele tablete de câte 100 de euro bucata?!

Și atunci ne întrebăm: în lipsa instrumentelor de învățare online, cum rămâne cu sutele de mii de elevi care nu au pe ce să învețe, nu au acces la tehnologie? Ministerul Educației vorbește de 250.000 de elevi. Evaluările specialiștilor, făcute independent de minister, arată că ar fi vorba de un milion de elevi, așadar de patru ori mai mulți. Ce vor face ei? Cum vor învăța? Vor fi lăsați pe afară? Pe ce vor lucra? Oare câți dintre ei nu au nici măcar un smartphone în familie, să primească măcar pe Whatsupp tema?

