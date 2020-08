Marinela Mititelu: Brutărie, pușcărie, primărie

A doua oară am zis că este o coincidență: și Piedone vrea primar. Piedone!!! Da, cel cu dosarul Colectiv. Cu avizele pentru club. Cristian Popescu, zis Piedone. Același condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare în primă instanță pentru abuz în serviciu în dosarul morții a zeci de tineri. Are coșmaruri? Are procese de conștiință? Are chef de primărie. Și el. Dar nu mai vrea la Sectorul 4. Vrea să urce la 5. Evoluează.

Ușor-ușor, s-au strâns toți: Băsescu și Tăriceanu – în cursă pentru Primăria Capitalei. Petre Roman – la Consiliul General din partea PSD. Da, și-a reevaluat și Petre Roman orientările. Ce-i repugna la tinerețe, e parfum la bătrânețe. Fondator și deputat PD, apoi PNL, deschide lista lui Firea la Consiliul General din partea PSD. Câtă consecvență! Când pe stânga, când pe dreapta, după cum se-nvârte roata.

