Ana Maria Păcuraru: „Taiwan, aliații și logica abandonului strategic - o lecție pentru flancul estic!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 mai 2026, 14:00

Un analist chinez cu audiență virală globală, cunoscut sub numele de „Profesorul Jiang”, lansează o teză care merită luată în serios — nu pentru că ar fi o profeție, ci pentru că articulează o logică pe care Washington o practică deja, discret, față de aliații săi europeni.

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