Energia din România, de două ori mai ieftină decât în Bermude

Facturile la curent au devenit o povară grea pentru milioane de români. Țara noastră a urcat printre statele cu cele mai mari tarife din lume la energie. Plătim de 70 de ori mai mult decât locuitorii din Iran, țara cu cea mai ieftină energie electrică, dar aproape de două ori mai puțin decât în Insulele Bermude, unde curentul este cel mai scump.

În spatele majorărilor stau probleme adunate de ani de zile. Lipsa investițiilor, pierderile mari din rețele și importurile costisitoare apasă pe buzunarul consumatorilor. În plus, taxele pentru poluare fac energia produsă din surse tradiționale și mai scumpă. Vorbim de factori interni care au slăbit performanța sistemului energetic. Dar presiunea nu vine doar din interior. Cererea mare de energie în sud-estul Europei a ridicat prețurile în toată regiunea. Iar războiul din Ucraina a agravat situația, pentru că a distrus infrastructura energetică și a afectat aprovizionarea.

În plus, scumpirea combustibililor la nivel european a dus la creșteri suplimentare ale costurilor. Toate acestea, suprapuse peste o infrastructură deja vulnerabilă, au împins piața românească într-un cerc vicios al scumpirilor. Efectele se văd clar: în case și în afaceri. Până la 45 la sută dintre români sunt afectați de sărăcie energetică, iar una din cinci gospodării consumă sub media națională. Nici economia nu scapă. Opt din zece companii spun că prețurile mari sunt un obstacol pentru investiții.

Cele mai afectate domenii sunt industria, construcțiile și infrastructura, pilonii dezvoltării economice. În acest context, specialiștii avertizează: energia scumpă nu mai e doar o lovitură în bugetele oamenilor, ci devine o frână reală în drumul spre dezvoltare.

PREȚUL ENERGIEI ARDE BUZUNARELE ROMÂNILOR

• a 21-a cea mai scumpă energie din lume

• de 70 de ori mai scumpă decât în Iran

• de 2 ori mai ieftină decât în Bermude

• jumătate dintre români, afectați de sărăcie energetică

DE CE EXPLODEAZĂ PREȚURILE LA ENERGIE

a) Factori interni:

• lipsa investițiilor în producție

• pierderi mari în rețele

• importuri costisitoare

• taxe și costuri CO₂ ridicate

b) Factori externi:

• cerere mare în sud-estul Europei

• războiul din Ucraina

• prețuri uriașe la gaze și combustibili

ENERGIA SCUMPĂ TRAGE ECONOMIA ÎN JOS

• 32-45% dintre români: în risc de sărăcie energetică

• 20% dintre gospodării: consum sub media națională

• 81% dintre firme, afectate

• industria, construcțiile și infrastructura, cele mai lovite