Potrivit unei analize realizate de Profit.ro, noua valoare a contribuției intră în vigoare la 1 noiembrie 2025, iar efectele se vor vedea direct pe facturile emise pentru luna decembrie.

Cât crește taxa și ce înseamnă pentru consumatori

Contribuția urcă de la 0,0084 lei/kWh + TVA la 0,0136 lei/kWh + TVA, o creștere de aproape 62%. Deși procentul pare mare, impactul asupra unei gospodării obișnuite nu este uriaș la prima vedere: pentru un consum mediu de 100 kWh pe lună, factura va fi mai mare cu aproximativ 0,63 lei.

Totuși, această sumă se adaugă la alte tarife deja existente pe facturi – pentru transport, distribuție, accize, certificate verzi și TVA – ceea ce înseamnă că nota totală de plată va continua să crească.

Ce este contribuția pentru cogenerare și unde ajung banii

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență nu este o taxă nouă. Ea a fost introdusă în România încă din 2010, ca parte a unei scheme de sprijin pentru producătorii de energie care utilizează tehnologia de cogenerare – adică produc simultan energie electrică și energie termică.

Scopul acestei scheme este de a încuraja eficiența energetică și de a reduce emisiile poluante, iar sumele colectate sunt direcționate către bonusuri acordate producătorilor care livrează energie termică în sistemele centralizate de încălzire.

„Prin acordarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență se compensează diferența dintre costurile ridicate de producție și veniturile obținute din vânzarea energiei”, prevede legislația în vigoare.

Cum se stabilește valoarea contribuției

ANRE actualizează nivelul contribuției de două ori pe an, până la 15 iunie și 15 octombrie, în funcție de evoluția prețurilor la:

combustibili (în special gaze naturale),

certificatele de emisii CO₂,

energia electrică tranzacționată pe piețele angro.

Deoarece cei mai mulți producători folosesc gaze naturale pentru a genera atât electricitate, cât și căldură, orice fluctuație de preț a gazelor sau a certificatelor de carbon influențează direct costurile finale.

În prezent, gazele destinate încălzirii populației sunt reglementate la 120 de lei/MWh, până la 30 martie 2026. Însă prețurile pentru energia electrică se calculează raportat la bursa olandeză TTF, cunoscută pentru volatilitatea sa ridicată.

Schema de sprijin, valabilă până în 2033

Schema de sprijin pentru cogenerare are statut de ajutor de stat și este aprobată până în 2033. Totuși, fiecare producător poate beneficia de aceste bonusuri cel mult 21 de ani consecutiv.

Chiar dacă majorarea pare modestă, ea se adaugă altor scumpiri anunțate pentru finalul anului, într-un context economic marcat de inflație ridicată și prețuri tot mai mari la utilități.

Deși suma suplimentară de câțiva zeci de bani pe lună poate părea nesemnificativă, pentru milioane de gospodării și companii din România aceasta reprezintă încă o povară într-un buget deja apăsat de scumpirile succesive ale energiei și alimentelor.