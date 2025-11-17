În sectorul 4 a demarat acțiunea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

Ajutor pentru încălzirea locuinței

Primăria Sectorului 4 oferă lemne de foc persoanelor și familiilor cu venituri mici, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 (DGASPC 4).

Lemnele provin de la acțiunile de defrișare sau de toaletare, efectuate de cei de la Totul Verde, sau reprezintă materia lemnoasă provenită în urma intemperiilor naturale.

Pentru a solicita acest ajutor pentru încălzirea locuinței, trebuie depusă o cerere, care poate fi transmisă online, prin poștă/curier sau depusă fizic, la registratură, la sediul DGASPC Sector 4, din B-dul Metalurgiei 12-18, Grand Arena, etaj 1.

Cum se obține ajutorul

  • Cine poate beneficia: Persoanele singure, pensionarii și familiile cu venituri mici.
  • Unde se depune cererea:

o       Online, prin aplicația „Primăria Sectorului 4”.

o       Prin poștă.

o       Fizic, registratura DGASPC Sector 4.

  • Cererile se depun oricând în perioada iernii.
  • Deja, mai multe zeci de familii au primit deja acest ajutor, fiind așteptate, în continuare, cereri.

