Lemnele provin de la acțiunile de defrișare sau de toaletare, efectuate de cei de la Totul Verde, sau reprezintă materia lemnoasă provenită în urma intemperiilor naturale.
Pentru a solicita acest ajutor pentru încălzirea locuinței, trebuie depusă o cerere, care poate fi transmisă online, prin poștă/curier sau depusă fizic, la registratură, la sediul DGASPC Sector 4, din B-dul Metalurgiei 12-18, Grand Arena, etaj 1.
Cum se obține ajutorul
- Cine poate beneficia: Persoanele singure, pensionarii și familiile cu venituri mici.
- Unde se depune cererea:
o Online, prin aplicația „Primăria Sectorului 4”.
o Prin poștă.
o Fizic, registratura DGASPC Sector 4.
- Cererile se depun oricând în perioada iernii.
- Deja, mai multe zeci de familii au primit deja acest ajutor, fiind așteptate, în continuare, cereri.