Lemnele provin de la acțiunile de defrișare sau de toaletare, efectuate de cei de la Totul Verde, sau reprezintă materia lemnoasă provenită în urma intemperiilor naturale.

Pentru a solicita acest ajutor pentru încălzirea locuinței, trebuie depusă o cerere, care poate fi transmisă online, prin poștă/curier sau depusă fizic, la registratură, la sediul DGASPC Sector 4, din B-dul Metalurgiei 12-18, Grand Arena, etaj 1.

Cum se obține ajutorul

Cine poate beneficia: Persoanele singure, pensionarii și familiile cu venituri mici.

Unde se depune cererea:

o Online, prin aplicația „Primăria Sectorului 4”.

o Prin poștă.

o Fizic, registratura DGASPC Sector 4.