Într-un comunicat remis presei, PJSC „LUKOIL” informează că a primit o ofertă din partea Gunvor Group Ltd. pentru achiziționarea LUKOIL International GmbH (societate deținută integral – 100% – de PJSC „LUKOIL”, care administrează activele internaționale ale Grupului LUKOIL).
Principalele condiții ale tranzacției au fost deja convenite anterior de către părți, iar gigantul rus a acceptat oferta, angajându-se să nu poarte negocieri cu alți potențiali cumpărători.
Încheierea acordului final obligatoriu privind tranzacția este condiționată de îndeplinirea unor cerințe prealabile, inclusiv obținerea autorizației OFAC de către cumpărător, precum și a altor licențe, permise și autorizații relevante în jurisdicțiile aplicabile.
Dacă va fi necesar, părțile intenționează să solicite prelungirea licenței OFAC existente și obținerea oricăror licențe suplimentare, pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a activelor internaționale și a serviciilor bancare aferente până la finalizarea tranzacției.
Vânzarea LUKOIL are loc ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite companiei, în „lipsa unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”.