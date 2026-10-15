ANAF, acuzată că blochează firmele prin noile criterii de risc la rambursarea TVA

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 16:57

Noile criterii de risc aplicate de ANAF la rambursarea TVA ar putea bloca resursele financiare ale companiilor și afecta investițiile și exporturile. Camera Consultanților Fiscali avertizează că inclusiv contribuabilii corecți pot avea de suferit și cere intervenția Ministerului Finanțelor și a ANAF.

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