Legenda OZN-ului reprezentat într-o pictură murală din Biserica Evanghelică Luterană Sighișoara a apărut în urmă cu aproximativ un deceniu, lansată de o organizație din Israel care se ocupa de cercetare in domeniul fenomenelor extraterestre. Potrivit descrierii, este vorba de un obiect în formă de disc, care scoate fum si planează deasupra unei clădiri. Sub imagine există mesajul în limba germană "Israel, pune-ți speranța in Dumnezeu".

În această formă senzaționalistă, relatarea și fotografiile au devenit o prezență constantă pe pagini, bloguri sau grupuri online dedicate fenomenelor stranii, de natură extraterestră.

O astfel de reprezentare, susține portalul terramirabilis.ro,, este o imagologie religioasă clasică, denumită "Brațul lui Dumnezeu", în care componentele interpretate drept OZN-ul și coloana de fum fiind, de fapt, mână lui Dumnezeu care coboară din nori (coloana de fum) și un scut (forma ovoidală care sugerează un OZN).