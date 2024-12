Sobolan

O luna mixta, cu bune si mai putin bune, dar nu trebuie sa te dai batut. Atentie cui acorzi increderea ta la locul de munca. Poti traversa o perioada destul de stresanta, deci ai grija sa te odihnesti mult si sa faci exercitii de relaxare pentru a nu iti perturba starea de sanatate. Stresul de la locul de munca iti poate afecta si relatia de cuplu, deci trebuie sa fii foarte precaut. Vorbeste sincer si deschis cu partenerul pentru a nu-si face alte ganduri.

Bivol

Draga Bivol, prima jumatate a lunii decembrie va fi frumoasa pentru voi. Cei dintre voi care sunteti implicati in batalii legale de orice fel sau incercati sa incheiati o practica daunatoare la locul de munca sau in comunitate veti avea intreaga sustinere a fortelor cosmice. Asigurati-va doar ca evitati minciunile si cinismul. Acest lucru va strica planurile.

Tigru

A doua jumatate a lunii decembrie va fi mai relaxata si lipsita de evenimente pentru voi. Incarcati-va bateriile sub aceasta influenta si linistiti-va inima si spiritul. O mica pauza acum (sau o vacanta!) va merge mult spre a va ajuta sa treceti mai tarziu linia de sosire cu mandrie.

Aici trăiesc cei mai sănătoși și longevivi oameni din lume - cele 5 zone miraculoase ale planetei care uimesc prin vitalitatea celor care le locuiesc

Iepure

Draga Iepure, prima jumatate a lunii decembrie va fi o experienta mixta pentru voi. In unele zile, veti fi triumfatori; in altele, va trebui sa va strangeti din dinti si sa tolerati iritarile in cercul vostru social, fie la locul de munca, fie in alta parte. Incercati sa ramaneti limpezi la minte in timpul acesta. Meditatia, yoga sau alte practici de calmare (precum ritualurile cu ceai) va pot ajuta.

Dragon

A doua jumatate a lunii decembrie va fi mai bine petrecuta in activitati introvertite, mai ales daca sunteti o persoana creativa care a amanat finalizarea proiectelor creative in curs. Nu lasati presiunea colegilor sa va faca sa alergati in cerc. O schimbare monumentala va fi pe punct sa se intample pentru voi in curand, in cateva luni. Ceea ce faceti acum va influenta modul in care se va desfasura pentru voi.

Sarpe

Decembrie va fi o experienta mixta pentru voi, mai ales daca va simtiti singuri in comunitatea voastra sau simtiti ca nimeni din jurul vostru nu pare sa va inteleaga pe voi sau motivatiile voastre. Nu lasati aceste ganduri sa va traga in jos. Gasiti confort in voi insiva si fiti cel mai bun prieten al vostru. Unii dintre voi cu siguranta vor beneficia de initierea unei calatorii solo care va ajuta sa va conectati mai profund cu sufletul vostru.

Care este karma ta, în funcție de anul în care te-ai născut. Un tabel al vechilor budiști descifrează secretele viețior anterioare

Cal

A doua jumatate a lunii decembrie va fi foarte profitabila pentru voi, mai ales daca sunteti profesionist in contabilitate sau gestionati propriul vostru afacere. Asigurati-va doar ca nu intrati in aliante riscante care promit tone de aur. Acestea s-ar putea sa nu se desfasoare asa cum va asteptati.

Oaie/Capra

Lasati prima jumatate a lunii decembrie sa va ajute sa va reincarcati sufletul. Concentrati-va acum pe ingrijirea de sine si luati-o usor, fie prin practicarea sporturilor, bucurandu-va de o zi la spa sau distrandu-va in vacanta. Noi inceputuri nu sunt recomandate din cauza naturii relaxate a fortelor cosmice care va influenteaza. Timpul pentru asta va veni mai tarziu.

Maimuta

Va veti programa destinul in prima jumatate a lunii decembrie. Asadar, alegeti-va cu grija angajamentele in atat de sfera profesionala, cat si cea personala a vietii. Fiecare va influenta fiecare alta zona a vietii voastre, de asemenea. Daca simtiti chemarea, voluntariati-va la unele institutii de caritate sau campanii. Va debloca parti mai adanci ale sufletului vostru.

Marte retrograd în Leu, 6 decembrie 2024 – 23 februarie 2025, afectează puternic două zodii. Viața li se va schimba din temelii în urma impactului astral

Cocos

Sunteti incurajati sa fiti ganditori in cea de-a doua jumatate a lunii, in special daca aveti un istoric de cedare la presiunea negativa a colegilor sau ati avut consecinte negative din cauza persoanelor invidioase din cercul vostru social, scriu astrologii Sfatul Părinților. Nu ignorati semnalele de avertizare!

Caine

Luati-o usor in aceasta luna. Ceva frumos se pregateste pentru voi in culise chiar acum, ceea ce va solicita sa ramaneti acolo unde sunteti si sa nu stricati nimic prin nerabdare. Va puteti dedica educatiei sau cresterii personale in prima jumatate a lunii.

Mistret

A doua jumatate a lunii se va construi pe prima, devenind fie mai puternica si mai stabila pentru voi, fie un sir de capete de lucru care trebuie legate. Va ajuta modestii, dar nu trebuie confundata cu lipsa de incredere. Acestea nu sunt unul si acelasi lucru.

Ce lecție trebuie să învețe fiecare zodie pentru a avea noroc întreaga lună decembrie