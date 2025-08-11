UPDATE 13:00 - Liderii sindicali s-au luni întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a-şi prezenta nemulţumirile, iar la final au precizat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus.

”Vom boicota începutul anului şcolar”, au transmis liderii sindicali.

Aceştia au transmis că la 1 septembrie începe anul şcolar, dar se va stabili calendarul protestelor şi dacă vor începe sau nu cursuile în 8 septembrie, aşa cum ar trebui. Sindicaliştii avertizează că protestele vor continua şi vor avea o amploare din ce în ce mai mare.

UPDATE 11:40 - Profesorii discută cu Ilie Bolojan, la Guvern

Liderii Federației Sindicatelor Libere din învățământ, împrenuă cu liderii altor sindicate, au mers, luni, la Guvern pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan despre nemulțumirile care i-au scos pe dascăli în stradă.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

În mai puțin de o oră va începe protestul în fața Ministerului Educației din Capitală. Sunt profesori veniți de peste tot din țară care își vor striga nemulțumirile timp de două ore în fața instituției. Este deja a noua zi în care dascălii ies în stradă din cauza măsurilor de austeritate și spun că vor continua să facă asta până când se vor face auziți.



Sindicaliștii susțin că noile prevederi duc la scăderea veniturilor și la pierderea locurilor de muncă, motiv pentru care iau în calcul și declanșarea unei greve generale.



Începutul de an școlar s-ar putea muta, astfel, în stradă, unde ar urma să aibă loc un protest la care vor participa 30.000 de oameni.