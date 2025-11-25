PLUS
Zelenski confirmă numărul dronelor rusești care au survolat România și Moldova în atacul masiv asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski a confirmat că patru drone rusești au traversat spațiul aerian al României și Republicii Moldova (foto: arhivă)

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că patru drone rusești au traversat spațiul aerian al României și Republicii Moldova în urma unui atac masiv asupra Ucrainei, în noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2025.

„Se știe că patru drone au traversat spațiul aerian al vecinilor noștri - Moldova și România - cu orele exacte de survolare confirmate”, spune Zelenski.

Volodimir Zelenski a subliniat că atacurile rusești au vizat în special sectorul energetic și infrastructura civilă din Ucraina, provocând pagube extinse și victime. El a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a apelat la unitatea tuturor partenerilor pentru a salva vieți și a exercita presiune asupra Rusiei prin sancțiuni și asistență militară.

„Tocmai de aceea, toți partenerii trebuie să-și amintească faptul că viețile trebuie salvate în fiecare zi. Armele și sistemele de apărare aeriană sunt importante, la fel ca și presiunea sancțiunilor asupra agresorului. Nu pot exista pauze în asistență. Ceea ce contează cel mai mult acum este ca toți partenerii să se îndrepte împreună spre diplomație, prin eforturi comune. Presiunea asupra Rusiei trebuie să dea rezultate. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina.

Chiar acum, la Kiev, se lucrează la locurile atacurilor rusești. Principalul atac rusesc de peste noapte a vizat capitala și regiunea, provocând pagube extinse clădirilor rezidențiale și infrastructurii civile din oraș. Până în prezent, treisprezece persoane sunt raportate rănite și, din păcate, șase ucise. Condoleanțe tuturor familiilor și celor dragi. De asemenea, există distrugeri în regiunea Odesa - porturile, aprovizionarea cu alimente și infrastructura au fost afectate, fără niciun scop militar. De asemenea, au lovit regiunile Dnipro, Harkov, Cernihiv și Cerkasî. Țintele principale au fost sectorul energetic și tot ceea ce menține viața normală în desfășurare”, a spus Zelenski.

Atacul a inclus lansarea a peste 460 de drone, majoritatea de tip Shahed, și 22 de rachete de diferite tipuri, care au vizat infrastructura civilă și energetică din Ucraina, provocând pagube extinse și victime civile.​

În dimineața zilei de 25 noiembrie, radarele Ministerului Apărării Naționale din România au detectat două drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian național, în zonele Tulcea și Galați.

Dronă căzută în județul Vrancea, după ce autoritățile au emis mesaje Ro-Alert în trei județe - FOTO/VIDEO

Autoritățile au emis mesaje Ro-Alert pentru populația din aceste regiuni, iar aeronave Eurofighter Typhoon și F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Piloților le-a fost acordată autorizația de a angaja ținta aeriană, dacă era cazul, dar dronele au ieșit din spațiul aerian românesc fără a fi doborâte.​

Dronă prăbușită peste o casă în Florești: locuitorii evacuați, autoritățile investighează incidentul

În Republica Moldova, Ministerul Apărării a anunțat că șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian național, una dintre ele căzând peste o casă din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești.

Autoritățile moldovenești au informat imediat structurile responsabile și au declanșat cercetări la fața locului. Incidentele au fost legate de atacurile rusești asupra regiunii Odesa, unde au fost rănite șase persoane și au fost afectate infrastructura portuară și aprovizionarea cu alimente.​

Numeroși susținători au aplaudat apariția Cristelei Georgescu
Cristela Georgescu, mărturisiri în lacrimi la Televiziunea Poporului: Mulțumesc românilor care-l susțin pe soțul meu. Nu este vorba despre un om, este vorba despre țară -VIDEO
Cristela Georgescu, mesaj în lacrimi, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Aceasta le-a mulțumit românilor care îl susțin pe soțul ei și astăzi a venit la biserica din apropiere de secția unde Georgescu semnează pentru controlul judiciar. Cristela Georgescu a împărțit dulciuri copiilor veniți cu părinții în fața secției de poliție de la Buftea.
O dronă a căzut peste acoperișul unei case în Florești (foto: IGP)
Dronă prăbușită peste o casă în Florești: locuitorii evacuați, autoritățile investighează incidentul
O dronă, cel mai probabil de tip militar, a căzut în această dimineață pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, incident care vine pe fondul unei serii de survolări cu drone ale spațiului aerian al Republicii Moldova în ultimele săptămâni. Autoritățile au evacuat oamenii din zonă și au izolat perimetrul, în timp ce echipa tehnico–explozivă a Poliției se află la fața locului pentru verificări.​
Continental vrea să concediere 1500 de români din fabrica de la Timișoara (foto: arhivă)
Un gigant german vrea să dea afară 1500 de români. Una dintre cele mai mari companii din România își închide afacerile din cauza austerității lui Bolojan
O companie germană uriașă, cu 7 fabrici, vrea desființarea a circa 1500 de locuri de muncă. Așadar, 1500 de oameni vor rămâne șomeri, potrivit datelor. Planul de reducere a personalului a fost confirmat ieri de o sursă din cadrul consiliului de întreprindere. Această companie se alătură altora care au anunțat că își vor închide afacerile din România din cauza taxelor și impozitelor uriașe aplicate prin primele două măsuri de austeritate semnate de Ilie Bolojan.
Rusia a lansat noi atacuri asupra capitalei Ucrainei, Kiev (foto: Ukraine's State Emergency Service / Telegram)
Război în Ucraina, ziua 1371. Atac devastator asupra Kievului: Rusia lovește cu rachete și sute de drone, sute de blocuri în flăcări - LIVE TEXT
Rusia a lansat în noaptea de 25 noiembrie un atac de amploare asupra Kievului și altor orașe ucrainene, vizând infrastructura energetică și zone rezidențiale, cu drone Shahed și rachete balistice Kinzhal. Autoritățile anunță cel puțin 6 morți și 8 răniți în capitală, bilanțul fiind însă provizoriu și în continuă actualizare. ​Ucraina a ajuns în ziua cu numărul 1371 de război cu Rusia.

Armata rusă a lansat noi atacuri asupra Kievului azi-noapte (foto: Ukraine's State Emergency Service / Telegram)
Atac devastator în plină noapte: Rusia lovește Kievul cu rachete balistice și sute de drone, sute de clădiri în flăcări și cel puțin 6 morți - FOTO/VIDEO
Rusia a lansat în noaptea de 25 noiembrie un atac de amploare asupra Kievului și altor orașe ucrainene, vizând infrastructura energetică și zone rezidențiale, cu drone Shahed și rachete balistice Kinzhal. Autoritățile anunță cel puțin 6 morți și 8 răniți în capitală, bilanțul fiind însă provizoriu și în continuă actualizare.
Călin Georgescu, în fața Poliției Buftea: liderului suveraniștilor, întâmpinat cu aplauze de susținători /Arhivă foto
Călin Georgescu, anunțul momentului: "Pe 1 Decembrie voi fi la Alba Iulia, alături de români". Mesaj devastator despre alegerile anulate: ce știe Nicușor DanLIVE TEXT&VIDEO
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la sediul Poliției Buftea pentru a semna controlul judiciar. La ieșirea din sediul poliției, liderul suveranist  a anunțat că va fi prezent la Alba Iulia, la manifestațiile de 1 Decembrie. Mesajul vine la un an după ce a scris istorie cu victoria sa din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.
Anchetă în Prahova, după mesaje RO ALERT false care anunțau suspiciuni Covid în secții de votare
Dronă căzută în județul Vrancea, după ce autoritățile au emis mesaje Ro-Alert în trei județe - FOTO/VIDEO
O nouă alertă în zona de la granița cu Ucraina. Localnicii din județele Galați, Tulcea și Vrancea au primit mesaje Ro-Alert despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alarma s-a dat în contextul în care armata rusă a lansat noi atacuri aeriene de amploare asupra orașelor ucrainene și a obiectivelor de infrastructură energetică. După ora 9:00, autoritățile au transmis că drona a căzut în județul Vrancea.
Hernia ombilicală
O umflătură aparent banală, dar care nu trebuie ignorată
Hernia ombilicală apare atunci când o porțiune de țesut sau intestin proeminează prin zona slăbită din apropierea buricului. La adulți poate provoca durere, umflătură sau disconfort la efort.
Cine preia puterea în AUR? Piperea și Peiu intră în competiția pentru șefia CNC. Aproape 4500 de voturi deja exprimate
Cine preia puterea în AUR? Piperea și Peiu intră în competiția pentru șefia CNC. Aproape 4500 de voturi deja exprimate
AUR și-a deschis alegerile interne, iar bătălia pentru conducerea partidului se poartă în Aplicația AUR, unde cei 45.000 de membri sunt chemați să voteze până pe 27 noiembrie.
