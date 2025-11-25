„Se știe că patru drone au traversat spațiul aerian al vecinilor noștri - Moldova și România - cu orele exacte de survolare confirmate”, spune Zelenski.

Volodimir Zelenski a subliniat că atacurile rusești au vizat în special sectorul energetic și infrastructura civilă din Ucraina, provocând pagube extinse și victime. El a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a apelat la unitatea tuturor partenerilor pentru a salva vieți și a exercita presiune asupra Rusiei prin sancțiuni și asistență militară.

„Tocmai de aceea, toți partenerii trebuie să-și amintească faptul că viețile trebuie salvate în fiecare zi. Armele și sistemele de apărare aeriană sunt importante, la fel ca și presiunea sancțiunilor asupra agresorului. Nu pot exista pauze în asistență. Ceea ce contează cel mai mult acum este ca toți partenerii să se îndrepte împreună spre diplomație, prin eforturi comune. Presiunea asupra Rusiei trebuie să dea rezultate. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina.

Chiar acum, la Kiev, se lucrează la locurile atacurilor rusești. Principalul atac rusesc de peste noapte a vizat capitala și regiunea, provocând pagube extinse clădirilor rezidențiale și infrastructurii civile din oraș. Până în prezent, treisprezece persoane sunt raportate rănite și, din păcate, șase ucise. Condoleanțe tuturor familiilor și celor dragi. De asemenea, există distrugeri în regiunea Odesa - porturile, aprovizionarea cu alimente și infrastructura au fost afectate, fără niciun scop militar. De asemenea, au lovit regiunile Dnipro, Harkov, Cernihiv și Cerkasî. Țintele principale au fost sectorul energetic și tot ceea ce menține viața normală în desfășurare”, a spus Zelenski.