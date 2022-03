Într-un mesaj video, președintele ucrainean a declarat că „oamenii cer eliberarea primarului din Melitopol, răpit vineri. Cererea noastră este simplă: eliberarea lui imediată!”.

Zelenski a mai afirmat că a vorbit cu liderii Franței, Germaniei și Israelului despre asigurarea eliberării primarului Fedorov.

„Acum este momentul în care toți trebuie să fim eficienți. Ajută-ți colegii, ai grijă de cei dragi. Și, totodată, să faceți tot ce este nevoie pentru apărarea noastră. Acesta este un război civil. Acesta este un război pentru independența noastră”, le-a mai transmis Zelenski ucrainenilor, în a 17-a zi de lupte cu invadatorii ruși.

La scurt timp după reținerea lui Fedorov, procurorul regional de la Lugansk, susținut de Rusia, a transmis că primarul ar fi comis infracțiuni de terorism și este cercetat.

Sâmbătă, înainte de orele prânzului, peste 2.000 de oameni din Melitopol au ieșit în stradă și au protestat în fața primăriei, cerând eliberarea lui Ivan Fedorov.

Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the occupiers.

We are told that there are problems with the internet. The occupiers are trying to prevent residents from coordinating. pic.twitter.com/KfqxFWI4RD