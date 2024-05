Berbec

Sfarsitul de saptamana va fi extrem de relaxant pentru tine si iti va oferi posibilitatea de a face curatenie adevarata in locuinta. Dupa mult timp in care ai ignorat acest aspect, in sfarsit dispui de timpul necesar pentru aceasta activitate. Ca sa nu te plictisesti, nu te sfii sa ceri ajutor de la rude!

Taur

Te simti destul de izolat/a la locul de munca si din aceasta cauza, acumulezi multe nemultumiri. Trebuie sa iti schimbi putin comportamentul si de ce nu, sa iei initiativa si sa organizezi intalniri informale! Sigur colegii vor fi incantati sa discute si despre altceva in afara de problemele de la serviciu!

Gemeni

Relatia ta amoroasa va avea de suferit daca vei continua cu pretentiile absurde. E cazul sa te maturizezi si sa te implici mai mult, asumandu-ti o parte din sarcinile casnice! Altfel, inevitabil vor aparea reprosurile, certurile si intr-un final veti ajunge chiar sa va atacati!

Rac

Daca te simti cumva mai obosit/a decat de obicei, ar trebui in primul rand sa fii mai atent/a la alimentatie. In plus, nu ar strica nici sa acorzi o atentie mai mare modului in care iti dozezi energia. Daca esti prea putin calculat/a, se justifica acele momente in care pur si simplu pici lat/a fara vreun strop de energie ramasa!

Leu

Incearca sa fii putin mai atent/a la modul in care cheltuiesti! Chiar daca nu exagerezi din acest punct de vedere, tot e loc pentru imbunatatire! Din fericire, urmeaza un weekend la tara sau la rude, si nu sunt preconizate cheltuieli majore!

Fecioara

O sa ai astazi o disputa cu unul dintre superiori. Din fericire, anticipezi pericolul si te opresti la timp! Chiar daca dreptatea este de partea ta, se pare ca interlocutorul tau nu suporta sa fie contrazis. E mai intelept sa te abtii si sa te rezumi la aspectele evidente, care nu mai necesita argumentare!

Balanta

Timpul nu va fi deloc de partea ta astazi, mai ales daca ai lasat sarcini nerezolvate la locul de munca. Din pacate, nu reusesti sa iti scurtezi programul de la job ci din contra, esti nevoit/a sa ramai cateva ore suplimentar pentru a compensa pasivitatea din ultima perioada. Din fericire, primesti intelegere din partea jumatatii tale!

Scorpion

O problema mai veche va reaparea astazi si iti va da serioase batai de cap. Poate fi vorba de o chestiune juridica sau financiara, iar tu sa fii cumva strain/a de respectivul domeniu. De aceea, cel mai intelept este sa te abtii si sa apelezi la serviciile unui specialist!

Sagetator

Din punct de vedere amoros, se pare ca sunteti pregatiti sa treceti la urmatorul nivel. Totusi, nu arde etapele, ci lasa timpul sa curga in ritmul sau. Va asteapta un viitor luminos daca reusiti sa va concentrati pe aspectele care conteaza cu adevarat!

Capricorn

Nu crezi ca te intelegi bine cu prea putine persoane la locul de munca? Trebuie sa iti adaptezi cumva conduita si sa fii mai flexibil/a! Chiar nu esti o persoana indispensabila, trezeste-te la realitate si da dovada de mai multa modestie!

Varsator

Nu trada asteptarile persoanelor care au incredere in tine! Desi e foarte interesant sa transmiti mai departe informatiile sensibile pe care le-ai aflat, nu e in regula sa procedezi in asemenea maniera! Dovedeste ca esti o persoana responsabila si integra!

Pesti

O sa te trezesti astazi cu fata la cearsaf si din aceasta cauza, e foarte posibil sa iti versi naduful pe persoane nepotrivite. Astfel, sa nu te surprinda reactiile justificate ale respectivelor persoane! Nu uita, cine seamana vant culege furtuna!

Sursă text: Eva.ro