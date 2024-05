Generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă vor fi cercetați sub control judiciar cu cauțiune, potrivit surselor citate de Realitatea Plus, după audieri maraton la DNA care au durat aproape 14 ore. Aceeași măsură a fost dispusă și pentru avocatul Doru Trăilă și Dan Tocaci, spun aceleași surse. Potrivit jurnalistei Anca Alexandrescu, Trăilă ar fi făcut denunțurile, iar apoi toți suspecții au făcut declarații. Statul Paralel condus de Coldea și Dumbravă se prăbușește după ce Realitatea PLUS a difuzat în exclusivitate, în emisiunea Culisele Statului Paralel, înregistrări în care se explica manevra prin care se aranjau verdictele în dosare, sub tutelajul celor doi foști șefi din SRI.