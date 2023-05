"Noi deja traim criza climatica. In ultimii ani s-au inmultit fenomenele extreme de toate tipurile, in functie de anotimp, de zona in care se petrec, dar toate cu intensitate mai mare decat cea cu care eram obisnuiti inainte. Vorbim despre un fond in care incalzirea globala aduce mai multa caldura in sistem si o cantitate sporita de vapori de apa, astfel incat sistemele obisnuite de vreme au la dispozitie aceasta energie in plus si atunci manifestarile, in mod evident, sunt mai severe", a declarat, miercuri, pentru Realitatea PLUS, Roxana Bojariu, expert climatolog ANM.

Intrebata daca vedem deja primele efecte ale ciclonului mediteranean si in Romania, ea a raspuns: "Da, le-am si vazut. Ploile din vestul tarii, din sud-vestul si vestul tarii au fost un efect al ciclonului. Depinzand acum si de traiectorie, vedeti ca sunt impacturi diferite. La noi codul a fost galben, in timp ce in Italia si in Croatia am avut cod rosu".

Meteorologul a mentionant insa ca, "in drumul lui, ciclonul isi pierde din intensitate", subliniind, totodata, ca forta si impactul sau nu trebuie totusi subestimate.

"Trebuie sa subliniem ca e un ciclon extratropical. Sa nu facem confuzie cu un ciclon tropical, care au o amplitudine, o extindere spatiala si o intensitate mult mai mare. Si acesti cicloni mediteraneeni pot sa aduca probleme mari comunitatilor locale pe care le intalnesc in drum", a explicat specialistul.