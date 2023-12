Vremea capricioasă chimbă planurile multor persoane în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de ultimă oră, care ne informează cu privire la fenomenele meteorologice ce urmează să se abată asupra unor zone din țară.

Mihai Huștiu, Meteorolog ANM, a prezentat, la Realitatea Plus, harta completă a acestor schimbări ce ne vor afecta în următoarele zile.

Dan Bittman a dezvăluit secretul slăbirii fără efort. Cum a reușit să scape de șapte kilograme printr-o rutină simplă

„Din această seară ne așteptam ca precipitatiile sa se extinda ca arie dinsprea partea de sud vest si sa cuprindă cam toată țara, de aceea Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabila din aceasta seara pana vineri dimineata, interval in care asteptam aceste precipitatii pe arii extinse, cantitați mai insemnate vor fi in partea de sud a tarii, undeva 1-20 litri pe metru patrat. Cel mai important este faptul ca la munte si in Moldova vor fi mai ales ninsori si se va depune strat de zapada.

Asadar vreme de iarmna autentica in aceste zone pe care le-am mentionat, respectiv zona montana si Moldova, unde si temeperaturile vor fi destul de coborate.

Caz halucinant la spitalul din Satu Mare: Scutece puse la geamuri ca să nu intre frigul în saloane

Ne asteptam ca temperaturile de joi si de vineri sa nu treaca la amiaza de 0, 1 grade in partea de nord a Moldovei, in rest precipitatiile sunt mai ales sub forma de ploaie, lapovita, trecator si ninsoare, deci precipitatii sub toate formele, iar temperaturile ajung la cel mult 5-6 grade maine si poimaine.

Asteptam si vant mai intens in partea de sud est a tarii, rafale de 45 – 50 de kilometri pe ora.

De asemenea si in Capitală ne așteptăm ca și in aceasta seara sa inceapa sa ploua, iar maine si in noaptea de joi spre vineri trecator precipitatii ar putea fi si sub forma de lapovita si chiar ninsoare. Insa precipitatiile acestea sub forma de ninsoare par a fi slabe cantitativ, stratul estimat nu va fi atat de important, dar cum spuneam, aspect de iarna in special pe Moldova si in zonele montane, urmand ca dupa acest interval cu precipitatii sa mai fie si ceva ninsori si lapovita in partea de sud est, iar weekend temperaturile mai cresc putin, 6, 7, undeva pe la 8 grade in Oltenia si Muntenia

Asadar o vreme destul de schimbatoare, in ameliorare spre weekend”

Irina Loghin, fotografii inedite în costum de baie, alături de fiu, în Dubai