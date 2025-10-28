Grăsimea viscerală, legată de boli de inimă și Alzheimer

„Un studiu realizat în 2021 a arătat că grăsimea viscerală poate crește riscul de boli cardiovasculare. De asemenea, o cercetare publicată în februarie 2024 a asociat nivelurile ridicate de grăsime viscerală la vârsta mijlocie cu boala Alzheimer, în special la bărbați”, explică dr. Best, scrie Doctorul Zilei.

Potrivit medicului, nu există remedii magice împotriva acumulării de grăsime abdominală, care devine tot mai frecventă odată cu înaintarea în vârstă. Totuși, există o vitamină esențială care poate fi de mare ajutor în acest proces.

Vitamina care combate grăsimea abdominală

Dr. Best susține că anumiti nutrienți joacă un rol esențial în prevenirea acumulării de grăsime în zona taliei. Dintre aceștia, tiamina, cunoscută și sub denumirea de vitamina B1, este deosebit de importantă.

„Tiamina are un rol crucial în metabolismul carbohidraților. Ea se transformă în tiamin trifosfat, una dintre enzimele necesare pentru procesul de producere a energiei”, explică nutriționistul.

Cum acționează tiamina în organism

„Tiamina este absorbită în intestinul subțire, apoi este convertită în forma sa activă, cunoscută drept TPP (tiamin pirofosfat), care este utilizată de celulele organismului în ciclul Krebs pentru producerea energiei”, precizează dr. Best.

Prin stimularea metabolismului energetic, această vitamină poate sprijini arderea grăsimilor abdominale și este o componentă esențială a unei diete echilibrate, scrie aceeași sursă.