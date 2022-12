"Este clar pentru toți că e o mare umilință pentru România. Dincolo de votul dat de Austria trebuie să avem în vedere 2 aspecte, poziționarea la nivelul Uniunii Europene și politică externă dusă.

Consider că la nivel european europarlamentarii și-au făcut datoria. Au pus pe ordinea de zi rezoluția legată de aderarea României. Dar nu era suficient, toate astea trebuiau dublate de diplomația românească, de acțiunile guvernului. OMV-ul a beneficiat de foarte multe facilități în ultima perioadă. După plecarea guvernului Dancilă s-a renunțat la plafonarea gazului și au fost liberalizate gazele. În 2019 am lăsat că și măsură un procent de 2% pentru cifra de afaceri pentru toate companiile pentru energie. Au fost anulate toate aceste măsuri, a fost introdusă liberalizarea gazelor fără să o ceară cineva. Am văzut o lege offshore în favoarea Austriei și nu în favoarea României.

Mă bucur de acțiunea pe care ați făcut-o. Este o acțiune bună dar este necesară susținerea decidenților politici. Ei trebuie să vină și să sprijine demersul dumneavoastră prin pașii clari pe care trebuie să-i facă România în acest sens", a declarat Viorica Dăncilă la Realitatea PLUS.

Realitatea PLUS a inițiat o petiție privind naționalizarea. Am creat și un mail, vrempetrominapoi@realitatea.net, unde oamenii pot să ne scrie de ce susțin demersul nostru”, a precizat Alexandra Păcuraru, realizatoarea emisiunii ”România Suverană”.

Românii pot semna pe petitieonline.com/vrem_petrom_inapoi.