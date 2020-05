Viorel Cataramă, testat DIN NOU pentru coronavirus

Acesta este cel de-al doilea test efectuat de omul de afaceri în vârstă de 65 de ani. Ieri a primit rezultatul pentru primul test de depistare a COVID-19, rezultatul fiind negativ.

"Privesc ca pe o victorie acest test negativ. Ce aveam de demonstrat, am demonstrat. Eu am fost în cel mai mare focar COVID și nu am pățit nimic. E bine să purtăm măști, dar nu pentru că ne amendează, ci pentru că așa ne spune conștiința. Legea mă obligă să fac un al doilea test în 24 de ore, iar mâine (astăzi -n.r.), la prânz, voi fi cu adevărat eliberat de toate presiunile puse asupra cetățenilor. Mă voi întoarce la familie. Îi sfătuiesc pe români să fie curajoși și să lupte pentru țara lor”, declara Viorel Cataramă la Realitatea PLUS.

"Nu recomandăm un astfel de comportament", a spus Tudor Ciuhodaru, medic Unitatea de Primiri Urgențe Iași, referindu-se la decizia lui Cataramă de a merge în focarul de coronavirus din Ialomița.

Potrivit lui Ciuhodaru, faptul că cineva s-a dus într-un focar "nu dovedește nimic", medicul subliniind că sunt foarte multe elemente variabile care pot duce la infectarea cu COVID-19 a unei persoane, de la timpul petrecut în acel focar și până la oamenii cu care a intrat în contact.

Mai mult decât atât, Ciuhodaru susține că "un singur test negativ nu exclude boala", explicând că "o cobinație de teste este mai bună".

Vă reamintim că Viorel Cataramă, preşedintele Partidului Dreapta Liberală, a dorit să se infecteze voluntar cu COVID-19. Pentru a-şi duce planul la bun sfârşit, el a mers în comuna Bărbuleşti, Ialomiţa, unde, până acum, peste 70 de persoane au fost infectate cu coronavirus.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni i-au deschis dosar penal pentru gestul său.