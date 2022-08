Echipa de comunicare a lui Donald Trump a publicat ulterior o declarație în care a spus că a fost „grozav să petrec timp cu prietenul meu” și că cei doi au sărbătorit, de asemenea, victoria electorală a lui Orban în cursa electorală din luna aprilie, scrie Bloomberg.

Bloomberg amintește că fostul locatar al Casei Albe l-a susținut pe actualul premier maghiar pentru ca acesta din urmă să obțină un nou mandat politic de guvernare.

„A fost grozav să petrec timp cu prietenul meu, Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei. Am discutat multe subiecte interesante, puțini oameni știu atât de multe despre ceea ce se întâmplă astăzi, la fel ca el. Am sărbătorit, de asemenea, marea sa victorie electorală din aprilie”, se arată în declarația fostului președinte al SUA.

45: Great spending time with my friend, Viktor Orbán, the Prime Minister of Hungary. We discussed many interesting topics—few people know as much about what is going on today. We were also celebrating his great electoral victory in April. pic.twitter.com/NpuBubQ6Je