VIDEO Scandal la sediul MAI. Protestatarul Cristian Dide, din nou "în centrul atenției"

"S-a recurs la legitimarea grupului de persoane din fata Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Acestea reclama ca ar fi fost lovite sau bruscate. Verificarile sunt in toi in acest moment pentru a se stabili ficare etapa, de la legitimare si pana la ducerea lor la sediul politiei", a afirmat, la Realitatea PLUS, Cosmin Andreica, lider sindicat Europol.

Potrivit acestuia, procedurile in acest caz sunt acelasi chiar daca ne aflam in stare de alerta ca urmare a epidemiei de coronavirus. "Procedurile sunt acelasi care din ianuarie 2020 au fost transferate la nivel de lege si ar trebui sa fie stiute de cetateni. (..) Important este ca plangerile sa fie formulate ulterior si sa nu existe un conflict intre fortele de ordine si cetateni", a mai spus Andreica.

La randul sau, avocatul Ioan Georgescu a spus ca sunt destul de frecvente cazurile in care persoane incatusate, duse la sectia de politie pentru audieri deoarece refuza sa se legitimeze, acuza abuzuri.