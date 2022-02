Conform legii, fără a urma procedurile corespunzătoare, acești cetățeni nu au dreptul să organizeze acțiuni de protest pentru a-și exprima punctul de vedere, a spus Dmitri Peskov, conform CNN.

Peste 1.800 de manifestanţi împotriva războiului declanşat de Moscova împotriva Ucrainei au fost arestaţi în Rusia, a anunţat vineri Înaltul Comisariat ONU pentru drepturile omului, potrivit AFP.

Arestarea persoanelor care îşi exercită drepturile la libertatea de exprimare sau la reuniuni paşnice constituie o privare arbitrară de libertate.

Pushkin Square, maybe less than 1000 meters from Red Square and the Kremlin, is the cite of a significant protest. These people know the risks of challenging the regime. They’re on the street in-spite of major personal costs. pic.twitter.com/bYEfbO91xG