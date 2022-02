Zi istorică, astăzi, pentru ucraineni. Sunet sirenelor, care se aude deja de câteva zile, a fost mai strident ca niciodată în această dimineață. El nu s-a oprit nici acum și, cel mai probabil, nu o va face nici în orele și poate chiar zilele următoare.

Air raid sirens in Kyiv, Ukraine right now: pic.twitter.com/hHurztnwg5

Panica este generalizată în rândul populație, dovadă imaginile din Social Media care înfățișează oamenii care fug din calea războiului, disperați că ar putea să fie uciși.

Astfel, potrivit zecilor de imagini distribuite pe Twitter, oamenii se grăbesc să părăsească marile orașe, care par să devină ele însele țintele atacului armat rus.

În aceste imagini se poate vedea clar cum oamenii pleacă masiv din Kiev sau Harkov, la ieșirile din oraș formându-se cozi uriașe.

#Ukraine 🇺🇦: long traffic lines in #Kharkiv as well, as ambulances speed into the opposite direction pic.twitter.com/lWGXNBUxpv